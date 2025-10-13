Намазка, с которой началась моя любовь к тыкве, — добавляю фету и получаю лучшую закуску за минуты

Намазка, с которой началась моя любовь к тыкве, — добавляю фету и получаю лучшую закуску за минуты

Намазка из тыквы и взбитой феты представляет собой изысканную закуску с нежной текстурой. Сочетание сладковатой запеченной тыквы и солоноватой феты создает гармоничный вкусовой контраст. Это блюдо отличается простотой приготовления и подходит для легкого перекуса или фуршета.

Для приготовления потребуется: 200–250 граммов тыквы, 150–200 граммов феты, 1 ст. л. греческого йогурта, зубчик чеснока, оливковое масло, мед, грецкие орехи, сушеный тимьян, мускатный орех, соль, перец, хлеб, сливочное масло. Тыкву очищают, нарезают кусочками, поливают оливковым маслом, посыпают специями и запекают при 200 градусах 20–30 минут до мягкости.

Хлеб поджаривают на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Остывшую тыкву, фету, йогурт, чеснок и мед взбивают в блендере до получения кремовой массы. Готовую намазку выкладывают на поджаренный хлеб, украшают кусочками запеченной тыквы, измельченными грецкими орехами и крошкой феты. Закуску подают сразу после приготовления. Это блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами и зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.