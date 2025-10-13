Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:23

Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина

Медведев заявил, что Трамп угрожает России в 101-й раз

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп «в 101-й раз» угрожает России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Так политик прокомментировал слова главы Белого дома о том, что если российский лидер Владимир Путин не урегулирует ситуацию на Украине, то для него это «плохо кончится».

Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче, — высказался Медведев.

Он отметил, что если «бизнес-миротворец» говорит о «Томагавках», то фраза звучит неверно. Поставка этих ракет, по мнению Медведева, может кончиться плохо для всех. Прежде всего это грозит самому Трампу, убежден зампред Совбеза.

Ранее политолог Дмитрий Родионов расшифровал смысл заявления президента США о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. Аналитик призвал не воспринимать слова Трампа как сигнал или инструмент давления.

Президент США пообещал обсудить с Путиным вопрос возможных поставок ракет Украине. Трамп объяснил, что, возможно, упомянет эту тему в контексте прекращения боевых действий.

