13 октября 2025 в 13:05

На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В северной части Москвы произошел пожар в здании в Бумажном проезде, где располагаются несколько редакций СМИ, передает Telegram-канал столичного МЧС. Отмечается, что огонь охватил одно из офисных помещений на седьмом этаже.

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на севере Москвы. В Бумажном проезде произошло загорание на седьмом этаже в офисном помещении, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС уточнили, что людей полностью эвакуировали из здания. Причиной пожара стало возгорание личных вещей и мебели на площади три квадратных метра. Спасатели полностью ликвидировали пламя. В тушении приняли участие 88 специалистов и 23 единицы техники, добавили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул в Екатеринбурге, неподалеку от Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Очевидцы сообщили о сильном запахе гари. Информация о пострадавших не уточнялась.

До этого двое человек погибли при пожаре в Алчевске Луганской Народной Республики. Огонь вспыхнул в многоэтажном доме на седьмом этаже. В результате инцидента были повреждены квартиры на восьмом и девятом этаже, а также чердачные перекрытия.

