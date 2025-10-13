В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины

В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины Песков: в США знают о паузе в переговорах России и Украины

Вашингтон находится в курсе паузы, возникшей в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, продвижения на треке пока нет.

Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют. Контакты по соответствующим каналам продолжаются, — отметил он.

Ранее Песков отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине настал очень «драматичный момент». Страны Европейского союза и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров, и со всех сторон нагнетается напряженность.

До этого американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что СВО уже скоро перейдет в «предсмертную» фазу, и сравнил состояние Киева с «агонией». По словам эксперта, Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров.