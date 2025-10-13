«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию Экс-футболист Булыкин заявил о необходимости уважать отказ Хайкина играть за РФ

Россиянин Никита Хайкин является хорошим вратарем и его решение играть за сборную Норвегии нужно уважать, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он сожалеет, что голкипер выбрал другую национальную команду.

Хайкин — хороший вратарь. Жалко, что выбрал другую сборную, но это его решение и его надо уважать. Он делает историю со своим клубом и уже зарекомендовал себя в мировом футбольном сообществе. Я думаю, его ждет хорошее европейское будущее, — сказал Булыкин.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации канала, он хочет выступать за Норвегию. Как сообщает Sport Baza, Хайкин отклонил все запросы об игре за сборную России. Футболист прошел языковые тесты для получения документа, который оформляют по ускоренной системе.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. В составе этого клуба он четыре раза брал золото чемпионата Норвегии. Его девушка родом из этой скандинавской страны.