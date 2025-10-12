Апельсин и тыква — мое лучшее сочетание! Попробовал эту запеканку раз — и теперь готовлю постоянно

Я обожаю экспериментировать с тыквой, и эта запеканка стала моим любимым осенним открытием. Сочетание нежной тыквы и свежей апельсиновой цедры создает удивительно гармоничный вкус. Теперь это мой главный рецепт, когда хочется порадовать семью полезным и вкусным десертом.

Для творожного слоя я смешиваю 360 г творога, 2 яйца, 100 г греческого йогурта, 4 столовые ложки рисовой муки, 2 столовые ложки мака и ванилин. Для тыквенной основы мне нужно 700 г тыквенного пюре, 2 яйца, 4 столовые ложки рисовой муки, цедра одного апельсина и подсластитель.

Форму застилаю пергаментом и выкладываю сначала творожную массу, затем тыквенную основу. Аккуратно разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Даю запеканке полностью остыть в форме — это помогает ей сохранить форму при нарезке. Иногда добавляю щепотку корицы для аромата. Подаю с дольками апельсина или листиками мяты.

