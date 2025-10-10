Наслаждение с пользой: раскрываем нереальную гармонию вкуса в кексе из тыквы и шоколада

Наслаждение с пользой: раскрываем нереальную гармонию вкуса в кексе из тыквы и шоколада

Тыквенный кекс с шоколадом представляет собой полезный и вкусный десерт с нежной текстурой. Сочетание тыквы и шоколада создает гармоничный вкус с легкими пряными нотками. Это блюдо отличается сбалансированным составом и может стать здоровой альтернативой традиционной выпечке.

Для приготовления потребуется: 180 граммов тыквенного пюре, 2 яйца, 60 граммов масла, 35 граммов сиропа топинамбура, 200–210 граммов муки, 8 граммов разрыхлителя, корица и ванилин по вкусу, 80 граммов шоколада, 1 чайная ложка какао, щепотка соли.

Яйца смешивают с тыквенным пюре, маслом и сиропом до однородности. В отдельной миске соединяют муку, разрыхлитель и соль, постепенно вводят к тыквенной массе, добавляют ванилин и корицу.

Тесто делят на две части, во вторую добавляют растопленный шоколад. Массу выкладывают в форму, создают узоры зубочисткой и выпекают при 180 градусах 40–55 минут. Для украшения смешивают 150 граммов рикотты с медом и украшают кекс ягодами. Готовый десерт полностью остужают перед подачей. Это блюдо прекрасно подходит для полезного перекуса и обладает насыщенным вкусом.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.