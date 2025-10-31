Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 07:32

Беру кабачок, кусочек сыра и ветчины — и вкуснейший кекс за полчаса готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сытный и сочный кабачковый кекс, который станет идеальным решением для быстрого ужина или завтрака. Беру кабачок, кусочек сыра и ветчины — и вкуснейший кекс за полчаса готов. Идеально!

Вам понадобится: 1 средний кабачок (300 г), 2 яйца, 100 г сыра, 100 г колбасы или ветчины, 1 стакан муки, соль и специи по вкусу. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, нарезанную кубиками колбасу, соль и перец. Тщательно перемешайте и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная основа из кабачка хорошо сочетается с пикантными нотками сыра и колбасы, а текстура напоминает сочную запеканку с хрустящей корочкой. Этот кекс хорош как горячим, так и холодным, выручает, когда нужно быстро накормить семью.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды с картофельным припеком — находка для завтрака. Такое могли придумать только в Белоруссии!

1 средний кабачок (300 г)
2 яйца
100 г сыра
100 г колбасы или ветчины
1 стакан муки
соль и специи по вкусу
Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Добавьте яйца, муку, тертый сыр, нарезанную кубиками колбасу, соль и перец.
Тщательно перемешайте и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте 30 минут при 180°C до золотистой корочки.
