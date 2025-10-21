Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 05:46

Такое могли придумать только в Белоруссии: бутерброды с картофельным припеком — находка для завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с картофельным припеком — это настоящая находка для завтрака. Такое могли придумать только в Белоруссии! Эти бутерброды с хрустящей корочкой одновременно напоминают и драники, и сырную запеканку.

Для приготовления понадобится: 8 ломтиков хлеба, 2 вареные картофелины, 2 яйца, 100 г тертого сыра, 1 луковица, соль, перец и растительное масло. Разомните вареный картофель вилкой, добавьте яйца, тертый сыр, мелко нарезанный лук, соль и перец, тщательно перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выложите ломтики хлеба, сверху на каждый равномерно распределите картофельную смесь слоем около 1 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 7–8 минут, затем аккуратно переверните и жарьте еще 3–4 минуты до золотистой хрустящей корочки с двух сторон.

Эти бутерброды особенно хороши со сметаной или чесночным соусом, а их приготовление занимает минимум времени и усилий!

Ранее стало известно, как приготовить драники из риса и кабачка: пышные биточки, которые не расползаются по сковороде.

