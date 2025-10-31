Куда сходить в Москве бесплатно на ноябрьские праздники в 2025 году

Куда сходить в Москве бесплатно на ноябрьские праздники в 2025 году

После шестидневной рабочей недели россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства, которые продлятся с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября. Парки и городские площадки подготовили выставки, концерты, спектакли и мастер-классы для взрослых и маленьких гостей. Всего состоится порядка 400 событий. Кроме того, в эти дни в Москве пройдет «Ночь искусств». NEWS.ru собрал самые интересные мероприятия.

Сразиться с Наполеоном и украсить матрешек

Праздничную программу для москвичей подготовили около 350 площадок. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, основная часть мероприятий состоится 4 ноября. Зрителей ждут исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и мастер-классы.

4 ноября в кинопарке «Москино» состоится представление в формате реконструкции. Москвичи узнают об ополчении Минина и Пожарского, а также увидят эпизоды сражений 1812 года и Великой Отечественной войны. Кроме того, будет работать выставка доспехов и вооружения XVII века, пройдут квесты и мастер-классы по фехтованию на саблях.

В этот же день в парке «Фили» выступят финалисты музыкального патриотического фестиваля «Звуки Отечества». В парке «Красная Пресня» пройдет мастер-класс по народной песне. В парке «Ходынское поле» состоятся мастер-классы по росписи матрешек и изготовлению брошей в цветах российского триколора. В музее «АТОМ» на ВДНХ в честь Дня народного единства выступят «Бурановские бабушки».

Мастер-класс по росписи матрешек Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заглянуть «на кухню» кино и послушать Есенина

3 и 4 ноября в Москве состоится «Ночь искусств». Для гостей подготовили около 350 мероприятий — лекций, творческих встреч, концертов и спектаклей.

3 ноября на ВДНХ будет бесплатно работать выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Посетителей выставочного комплекса встретят компетентные гиды. В павильоне № 1 «Центральный» пройдет экскурсия «Столица искусств: образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», гостям которой расскажут, как менялся город и чем он живет сейчас.

Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в экскурсии-квесте по территории выставки «Столица искусств: загадки ВДНХ» и узнать тайны выставочного комплекса. Участникам покажут архивные кинохроники, проведут по легендарным павильонам и загадают загадки. Самые эрудированные гости выставки получат ценные призы от организаторов.

В этот же день в парке «Зарядье» пройдет творческая встреча с представителями киноиндустрии, на которой зрители узнают об особенностях работы художников по костюмам и о создании образов персонажей фильмов.

В усадьбе Люблино 4 ноября покажут постановку по мотивам пьесы Антона Чехова «Медведь». В Государственном музее А. С. Пушкина прочтут стихотворения Сергея Есенина в честь 130-летнего юбилея поэта, который отмечается в этом году. В Доме-музее Есенина в этот же день состоится лекция «Музы Есенина». На ней расскажут о женщинах, встретившихся на жизненном пути поэта и сыгравших большую роль в его судьбе и творчестве.

Послушать джаз на реке и отправиться в старинный особняк к вампирам

Центральными событиями «Ночи искусств» в Москве станут концерты и спектакли. Для жителей столицы подготовили сразу несколько площадок, на которых можно послушать джаз и классическую музыку.

Так, 3 ноября состоится концерт солистов джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана. Они сыграют на борту двухпалубного речного кораблика. Музыканты исполнят авторские и всемирно известные хиты. Корабль отправится от причала «Красный октябрь». Кроме того, на кораблике выступят Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band с программой «Old Hollywood и Золотой Век Джаза», а также Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером 3 ноября в старинном Театральном особняке на Покровке состоится генеральный прогон первой премьеры сезона — «Москва. Сумерки» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бикбаева по роману Алексея Толстого. В спектакле в жанре готического детектива реальность переплетается с мистикой, а история пылкой любви разворачивается в лучших романтических традициях. Смогут ли влюбленные разрушить оковы родового проклятия и обрести счастье, станет ясно только в финале.

Читайте также:

Жара в День народного единства 4 ноября: сколько градусов будет в Москве

Праздничные выходные в ноябре 2025 года: сколько дней работаем и отдыхаем

30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники

«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове

Директора МХАТа Кехмана сняли с поста? Что известно, кто возглавит театр