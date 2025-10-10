Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:00

Капустная запеканка с яйцами: вкусный ужин для семьи из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная запеканка с яйцами: вкусный ужин для семьи из простых продуктов! Воздушная текстура, хрустящая сырная корочка и гармоничное сочетание простых ингредиентов создают по-настоящему домашний вкус. Идеальный ужин — сытно, полезно и очень вкусно.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Сыр — 80 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Крахмал — 0,5 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук зеленый — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Мелко нашинкованную капусту посолите и помните руками до мягкости.Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, разрыхлитель, крахмал и измельченный чеснок до однородной консистенции. Форму смажьте маслом, выложите капусту, смешанную с зеленым луком, и равномерно залейте яичной смесью.
  2. Посыпьте тертым сыром и запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.

Ранее мы готовили салат из капусты по вкусному рецепту. Весь секрет в кремовой заправке!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
