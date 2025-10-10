Капустная запеканка с яйцами: вкусный ужин для семьи из простых продуктов! Воздушная текстура, хрустящая сырная корочка и гармоничное сочетание простых ингредиентов создают по-настоящему домашний вкус. Идеальный ужин — сытно, полезно и очень вкусно.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Мука — 3 ст. л.
- Сыр — 80 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Крахмал — 0,5 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук зеленый — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление
- Мелко нашинкованную капусту посолите и помните руками до мягкости.Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, разрыхлитель, крахмал и измельченный чеснок до однородной консистенции. Форму смажьте маслом, выложите капусту, смешанную с зеленым луком, и равномерно залейте яичной смесью.
- Посыпьте тертым сыром и запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.
Ранее мы готовили салат из капусты по вкусному рецепту. Весь секрет в кремовой заправке!