Капустная запеканка с яйцами: вкусный ужин для семьи из простых продуктов! Воздушная текстура, хрустящая сырная корочка и гармоничное сочетание простых ингредиентов создают по-настоящему домашний вкус. Идеальный ужин — сытно, полезно и очень вкусно.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Мука — 3 ст. л.

Сыр — 80 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Крахмал — 0,5 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Лук зеленый — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Мелко нашинкованную капусту посолите и помните руками до мягкости.Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, разрыхлитель, крахмал и измельченный чеснок до однородной консистенции. Форму смажьте маслом, выложите капусту, смешанную с зеленым луком, и равномерно залейте яичной смесью. Посыпьте тертым сыром и запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.

