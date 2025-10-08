Звезда ужина из картошки и мяса: обалденная запеканка по простому рецепту

Эта сытная запеканка станет настоящей звездой вашего ужина! Многослойное блюдо с нежным картофелем, сочным мясом и расплавленным сыром покоряет с первой вилки. Минимум подготовки, а результат — ароматный, домашний и невероятно вкусный. Идеальный рецепт для вкусного семейного ужина без хлопот.
Ингредиенты
- Картофель — 800-1000 г
- Мясо — 500 г
- Помидоры — 2-3 шт. (300 г)
- Сыр — 150 г
- Майонез — 100 г
- Сметана — 100 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Очищенный картофель нарежьте кружочками, выложите в форму, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и слегка смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите нарезанное кусочками мясо, посолите его. Уложите слой кружков помидоров и снова смажьте майонезом или сметаной.
- Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 190°C около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте, украсив свежей зеленью.
Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.