Звезда ужина из картошки и мяса: обалденная запеканка по простому рецепту

Эта сытная запеканка станет настоящей звездой вашего ужина! Многослойное блюдо с нежным картофелем, сочным мясом и расплавленным сыром покоряет с первой вилки. Минимум подготовки, а результат — ароматный, домашний и невероятно вкусный. Идеальный рецепт для вкусного семейного ужина без хлопот.

Ингредиенты

Картофель — 800-1000 г

Мясо — 500 г

Помидоры — 2-3 шт. (300 г)

Сыр — 150 г

Майонез — 100 г

Сметана — 100 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Очищенный картофель нарежьте кружочками, выложите в форму, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и слегка смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите нарезанное кусочками мясо, посолите его. Уложите слой кружков помидоров и снова смажьте майонезом или сметаной. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 190°C около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте, украсив свежей зеленью.

