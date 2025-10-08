Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:00

Звезда ужина из картошки и мяса: обалденная запеканка по простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сытная запеканка станет настоящей звездой вашего ужина! Многослойное блюдо с нежным картофелем, сочным мясом и расплавленным сыром покоряет с первой вилки. Минимум подготовки, а результат — ароматный, домашний и невероятно вкусный. Идеальный рецепт для вкусного семейного ужина без хлопот.

Ингредиенты

  • Картофель — 800-1000 г
  • Мясо — 500 г
  • Помидоры — 2-3 шт. (300 г)
  • Сыр — 150 г
  • Майонез — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Очищенный картофель нарежьте кружочками, выложите в форму, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и слегка смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите нарезанное кусочками мясо, посолите его. Уложите слой кружков помидоров и снова смажьте майонезом или сметаной.
  2. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 190°C около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 10 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

