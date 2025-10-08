Такое варенье хочется есть тоннами: простой рецепт со сливами, какао и секретом

Такое варенье хочется есть тоннами: простой рецепт со сливами, какао и секретом. Этот необычный десерт поразит вас с первой ложки! Густое, шоколадное варенье с благородной горчинкой и ореховым хрустом напоминает восточные сладости. Всего четыре ингредиента создают поистине волшебный вкус, который перенесет вас в сказку «Тысяча и одна ночь».

Ингредиенты

Слива — 2 кг

Сахар — 800 г

Какао — 150 г

Грецкие орехи — 200 г

Приготовление

Сливы вымойте, удалите косточки и сложите мякоть в кастрюлю для варки. Засыпьте фрукты сахаром и оставьте на несколько часов для выделения сока. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая. Всыпьте какао-порошок, тщательно перемешайте до однородности и готовьте еще 10 минут. Добавьте секрет, который делает варенье особенным — измельченные грецкие орехи, проварите 5 минут и сразу разливайте по стерильным банкам.

