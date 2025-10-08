Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:00

Такое варенье хочется есть тоннами: простой рецепт со сливами, какао и секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такое варенье хочется есть тоннами: простой рецепт со сливами, какао и секретом. Этот необычный десерт поразит вас с первой ложки! Густое, шоколадное варенье с благородной горчинкой и ореховым хрустом напоминает восточные сладости. Всего четыре ингредиента создают поистине волшебный вкус, который перенесет вас в сказку «Тысяча и одна ночь».

Ингредиенты

  • Слива — 2 кг
  • Сахар — 800 г
  • Какао — 150 г
  • Грецкие орехи — 200 г

Приготовление

  1. Сливы вымойте, удалите косточки и сложите мякоть в кастрюлю для варки. Засыпьте фрукты сахаром и оставьте на несколько часов для выделения сока. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения и варите 20 минут, помешивая.
  2. Всыпьте какао-порошок, тщательно перемешайте до однородности и готовьте еще 10 минут. Добавьте секрет, который делает варенье особенным — измельченные грецкие орехи, проварите 5 минут и сразу разливайте по стерильным банкам.

Ранее мы готовили вкуснейший лимонный крем на сливочном масле. Идеально к блинчикам, оладьям и панкейкам.

варенье
джемы
сливы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
