Борщ больше не готовлю — вся капуста уходит на это блюдо: вкуснющий ужин с копченостями, который обожает вся семья

Борщ больше не готовлю — вся капуста уходит на это блюдо: вкуснющий ужин с копченостями, который обожает вся семья

Тушеная капуста с копченостями представляет собой сытное и ароматное блюдо для полноценного приема пищи. Сочетание нежной капусты и пикантных копченостей создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается насыщенностью и подходит для семейного ужина.

Для приготовления потребуется: 800 граммов белокочанной капусты, 800 граммов куриного филе, 200 граммов карпаччо из куриного филе, 50 граммов томатной пасты, 30 граммов сливочного масла, 1 луковица, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки черного перца.

Капусту шинкуют, лук нарезают полукольцами. Куриное филе и карпаччо режут небольшими кусочками. На сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают лук до прозрачности.

Добавляют куриное филе и обжаривают до золотистого цвета. Кладут капусту, томатную пасту, соль и перец, тщательно перемешивают. Вливают небольшое количество воды, накрывают крышкой и тушат на медленном огне 30–40 минут до мягкости капусты. За 10 минут до готовности добавляют карпаччо и прогревают. Блюдо подают горячим, украсив свежей зеленью. Оно прекрасно подходит для сытного обеда и обладает насыщенным вкусом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.