Картошка фри больше не нужна — готовлю такую закуску-хрустяшку на радость всей семье

Хрустящие картофельные палочки с сыром представляют собой популярную закуску для любого случая. Сочетание нежной картофельной сердцевины и хрустящей панировки создает приятный контраст текстур. Это блюдо отличается простотой приготовления и универсальностью подачи.

Для приготовления потребуется: 3 картофелины, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, соль, черный перец, паприка, приправа для картофеля, сухой чеснок, тертый сыр. Для панировки нужно: 2 яйца и панировочные сухари.

Картофель очищают и нарезают брусочками одинаковой толщины. Отваривают в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности, затем обсушивают. В миске смешивают крахмал, соль, перец и специи. Картофельные палочки обваливают в крахмальной смеси, затем во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Обжаривают во фритюре или запекают в духовке до золотистой корочки. За минуту до готовности посыпают тертым сыром для образования аппетитной корочки. Подают закуску горячей с соусом на выбор. Это блюдо прекрасно подходит для фуршета и становится хитом любого застолья.

