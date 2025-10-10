До Нового года еще далеко, но этот десерт создаст атмосферу праздника — готовим мандариновые пряники
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мандариновые пряники представляют собой ароматную выпечку с ярким цитрусовым вкусом. Сочетание мандаринового сока, цедры и шафрана создает неповторимый праздничный аромат. Эти пряники отличаются нежной текстурой и легкой пряной ноткой.
Сухие ингредиенты смешивают в глубокой миске. Шафран заливают двумя столовыми ложками кипятка и настаивают 15 минут. В мучную смесь добавляют яйцо, размягченное масло, мандариновый сок, цедру и шафрановую воду. Замешивают однородное тесто и убирают в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста формируют небольшие колобки, обваливают их в сахарной пудре. Выпекают на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут. Готовые пряники остужают на решетке. Эта выпечка прекрасно подходит для новогодних праздников и создает особенное настроение.
