10 октября 2025 в 00:44

До Нового года еще далеко, но этот десерт создаст атмосферу праздника — готовим мандариновые пряники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мандариновые пряники представляют собой ароматную выпечку с ярким цитрусовым вкусом. Сочетание мандаринового сока, цедры и шафрана создает неповторимый праздничный аромат. Эти пряники отличаются нежной текстурой и легкой пряной ноткой.

Для приготовления потребуется: 200 граммов муки, половина чайной ложки разрыхлителя, 75 граммов сахарной пудры, 10 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров мандаринового сока, 50 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки мандариновой цедры, 7–8 ниточек шафрана.

Сухие ингредиенты смешивают в глубокой миске. Шафран заливают двумя столовыми ложками кипятка и настаивают 15 минут. В мучную смесь добавляют яйцо, размягченное масло, мандариновый сок, цедру и шафрановую воду. Замешивают однородное тесто и убирают в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста формируют небольшие колобки, обваливают их в сахарной пудре. Выпекают на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут. Готовые пряники остужают на решетке. Эта выпечка прекрасно подходит для новогодних праздников и создает особенное настроение.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

