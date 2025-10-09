Три картошки и горстка муки! Вкуснейшие кныши с картофелем и укропом — с ума сойти как вкусно и просто!

В украинской кухне есть особая магия, и кроется она в таких простых, но до безумия вкусных блюдах, как кныши. Это не просто пирожки, а настоящий символ домашнего уюта и бабушкиной заботы. Мягкое, пышное тесто и сочная, ароматная начинка — что может быть лучше? Особенно хороши кныши с картошкой, щедро сдобренной обжаренным луком и свежим укропом. От них исходит такой душистый пар, что слюнки текут у всех в доме. А главное — готовятся они на бездрожжевом тесте, а значит, процесс занимает минимум времени, и вы очень скоро сможете порадовать своих близких этим нежным и сытным угощением.

Для теста вам понадобится: 500 граммов муки, 250 миллилитров кефира, 100 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды. Для начинки подготовьте: 5–6 средних картофелин, 1 крупную луковицу, пучок свежего укропа, 2 столовые ложки растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу.

Сначала займемся начинкой. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, затем слейте воду и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте пюре с жареным луком и мелко нарубленным укропом, посолите и поперчите. Для теста растопите масло и смешайте его с кефиром, солью, сахаром и содой. Постепенно введите муку и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Разделите его на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, положите в центр столовую ложку начинки, защипните края, формируя округлый пирожок. Выложите кныши на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до румяного цвета. Подавайте горячими с маслом или сметаной.

