Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной

Исследователи из Китая и США выявили механизмы, с помощью которых рак поджелудочной железы провоцирует крайнее истощение организма, сообщает научное издание hLife. Синдром кахексии характеризуется стремительной потерей мышечной и жировой ткани, а также нарушением функций жизненно важных органов.

Это патологическое состояние отличается от обычного недостатка питания, поскольку его невозможно компенсировать увеличением калорийности рациона. Чтобы понять его природу, группа ученых провела масштабный анализ данных, полученных в ходе лабораторных экспериментов и клинических наблюдений.

Специалисты идентифицировали несколько ключевых агентов, которые выделяет опухоль для воздействия на удаленные ткани. Среди них — провоспалительные цитокины, факторы роста, подавляющие мышечную ткань, а также внеклеточные везикулы, выполняющие роль сигнальных посредников.

Под их влиянием в организме пациента активируются специфические молекулярные пути, ответственные за разрушение белков и расщепление липидов. Образующиеся в результате этого питательные вещества потребляются самой опухолью, что еще больше усугубляет состояние больного. Как подчеркивают авторы работы, кахексия оказывает системное влияние, затрагивая печень, мозг и иммунную систему.

