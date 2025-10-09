Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL

Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая проходит в Душанбе. Также глава государства пообещал дать правовую оценку действиям должностных лиц, передает пресс-служба Кремля.

Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц, — заявил президент.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Ранее Путин предположил, что крушение самолета авиакомпании AZAL могло произойти из-за нахождения в небе украинского БПЛА. По словам главы государства, воздушное судно, скорее всего, было задето не поражающими элементами ракет ПВО, а обломками.

До этого президент России предложил главе Азербайджана начать встречу с обсуждения ситуации с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Путин напомнил о своих извинениях за то, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России.