Если готовить печенку, то только так: блины с сырно-чесночной начинкой — к завтраку и застолью

Если готовить печенку, то только так: блины с сырно-чесночной начинкой — к завтраку и застолью

Печеночные блины с сырно-чесночной начинкой — это изысканная вкуснятина, которая удивит даже искушенных гурманов. Эти блины хороши как теплыми, так и холодными — они идеальны к завтраку или застолью в качестве закуски. Если готовить печенку, то только так!

Рецепт: для блинов пропустите 500 г куриной печени через мясорубку с 1 луковицей, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, соль и перец. Жарьте тонкие блины на растительном масле с двух сторон до румяности. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с 3 тертыми зубчиками чеснока, 2 ст. л. сметаны и рубленой зеленью. На каждый печеночный блин равномерно распределите сырную массу, сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки.

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежные печеночные блины с легкой печеночной ноткой идеально гармонируют с пикантной сырно-чесночной начинкой, где сливочный сыр смягчает остроту чеснока, а зелень добавляет свежести. Подавайте их со сметанным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать.