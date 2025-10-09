Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 21:01

Если готовить печенку, то только так: блины с сырно-чесночной начинкой — к завтраку и застолью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночные блины с сырно-чесночной начинкой — это изысканная вкуснятина, которая удивит даже искушенных гурманов. Эти блины хороши как теплыми, так и холодными — они идеальны к завтраку или застолью в качестве закуски. Если готовить печенку, то только так!

Рецепт: для блинов пропустите 500 г куриной печени через мясорубку с 1 луковицей, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, соль и перец. Жарьте тонкие блины на растительном масле с двух сторон до румяности. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с 3 тертыми зубчиками чеснока, 2 ст. л. сметаны и рубленой зеленью. На каждый печеночный блин равномерно распределите сырную массу, сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки.

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежные печеночные блины с легкой печеночной ноткой идеально гармонируют с пикантной сырно-чесночной начинкой, где сливочный сыр смягчает остроту чеснока, а зелень добавляет свежести. Подавайте их со сметанным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Если готовить из творога, то только так: блинчики с кокосово-творожной начинкой
Общество
Если готовить из творога, то только так: блинчики с кокосово-творожной начинкой
Тонкие как бумага: готовим кружевные блинчики по рецепту из Франции
Общество
Тонкие как бумага: готовим кружевные блинчики по рецепту из Франции
блины
печень
рецепты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Если готовить печенку, то только так: блины с сырно-чесночной начинкой — к завтраку и застолью Печеночные блины с сырно-чесночной начинкой — это изысканная вкуснятина, которая удивит даже искушенных гурманов. Эти блины хороши как теплыми, так и холодными — они идеальны к завтраку или застолью в качестве закуски.
500 г куриной печени
1 луковица
2 яйца
3 ст. л. муки
100 мл молока
200 г творожного сыра
3 зубчика чеснока
2 ст. л сметаны
зелень
соль, перец
>
Для блинов пропустите 500 г куриной печени через мясорубку с 1 луковицей, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, соль и перец. Жарьте тонкие блины на растительном масле с двух сторон до румяности.
Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с 3 тертыми зубчиками чеснока, 2 ст. л. сметаны и рубленой зеленью.
На каждый печеночный блин равномерно распределите сырную массу, сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия нашла необычный способ избавляться от мусора
Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии
В России изменится страхование для самозанятых
Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии
Рыбак поймал сома-дьявола, который больше его самого
Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США
Ученые отследили миграцию самой большой белой акулы в Атлантике
Узбекистан предложил России интересный научный проект
Попытавшийся изнасиловать москвичку в парке отправился за решетку
Футбольный матч Россия — Иран: где и когда пройдет, ожидания, прогнозы
Приходько, Налич, Манижа: как сейчас живут представители РФ на Евровидении
Российский космонавт рассказал о планах совершить невероятный прыжок
Москвичей предупредили о 10-дневных ливнях
Врачи спасли «обезглавленного» двухлетнего ребенка
Мертвый юный матрос и выкинутая с четвертого этажа малышка: главные ЧП дня
«Историческое событие»: Мирзиеев рассказал о масштабном проекте с Россией
В Сети появился трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Жительница Забайкалья несколько лет получала пенсию умершего дяди
Президент Узбекистана выступил с важным предложением по Афганистану
Китаянка поедала живых лягушек, чтобы избавиться от болей в пояснице
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.