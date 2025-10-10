Идеальное начало дня: собираем питательный завтрак с авокадо и скремблом — 5 минут, и готово

Лаваш с авокадо и скремблом представляет собой быстрый и питательный вариант завтрака. Сочетание нежной яичной массы и сливочного авокадо создает сбалансированный вкус. Это блюдо готовится за несколько минут и подходит для полезного начала дня.

Для приготовления потребуется: 1 лаваш, 1 авокадо, 70 граммов сыра моцарелла, 2 яйца, соль и перец по вкусу. Яйца взбивают с солью и перцем, затем готовят на сковороде скрембл до мягкой консистенции. Авокадо очищают и разминают вилкой до состояния пасты. Лаваш слегка подрумянивают на сухой сковороде с двух сторон для появления хрустящей корочки.

На одну половину лаваша равномерно распределяют пюре из авокадо. Сверху выкладывают приготовленный скрембл и посыпают тертой моцареллой. Лаваш складывают пополам и дополнительно прогревают на сковороде до плавления сыра. Готовое блюдо сразу подают к столу. Этот завтрак прекрасно подходит для утреннего приема пищи и обеспечивает длительное чувство сытости.

