Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве

В Москве состоялся IX Национальный рекламный форум. В рамках мероприятия 12 ноября 2025 года прошла мультиформатная дискуссия. На ней собравшиеся обсудили ситуацию на рынке и главные бизнес-тренды, которые ожидаются в 2026 году.

Представитель CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев и президент группы компаний «Родная Речь» Сергей Коптев рассказали об изменениях, произошедших в рекламной сфере в 2025 году. А первый заместитель СЕО группы компаний «Игроник» Александр Куликов назвал три основных принципа индустрии коммуникаций в ОАЭ в 2025 году.

Главный управляющий директор Okkам Михаил Шкляев в своем выступлении отметил, что объем рекламного рынка вырастет на 28% в 2026 году. Кроме того, генеральный директор АДВ Андрей Чуваев выступил с результатами исследования на тему основных рисков для рекламодателей в 2026 году. Основатель группы «Летопись» Дмитрий Коробков, в свою очередь, спрогнозировал, что в будущем на рынке рекламы особую ценность приобретут технологические компетенции.

Ранее стало известно, что всего в рамках НРФ-9 выступили свыше 40 ведущих специалистов в сфере рекламы. Мероприятие организовали в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».