Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:35

Беру помидоры и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чирбули. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что нужно скучному завтраку, чтобы он превратился в кулинарное приключение? Всего несколько грузинских специй, сочные помидоры и ароматные грецкие орехи! Яичница по-грузински — это не просто яйца на сковороде, а настоящий праздник вкуса, который будит все рецепторы. Представьте: нежные яйца в густом ароматном соусе с легкой остринкой, где белки идеально пропеклись, а желтки остались текучими. Это блюдо пахнет Грузией — солнцем, гостеприимством и щедростью кавказской кухни.

Вам понадобится: 3 яйца, 1 луковица, 2-3 помидора, 2-3 зубчика чеснока, 60 г грецких орехов, 1,5 ст. л. томатной пасты, зелень (кинза, зеленый лук), специи (красный и черный перец), соль, 2 ст. л. растительного масла. Лук обжарьте до прозрачности, добавьте тертые помидоры без кожицы, томатную пасту и воду. Тушите 5–7 минут. Добавьте толченые орехи, чеснок, специи. Влейте яйца, не повреждая желтки. Готовьте под крышкой на медленном огне 8–10 минут. Посыпьте зеленью и подавайте в сковороде с хлебом или лавашом. Идеально сочетается с мацони или свежими овощами!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Жир на вытяжке тает на глазах: мой проверенный способ без лишних усилий
Общество
Жир на вытяжке тает на глазах: мой проверенный способ без лишних усилий
Сырный рулет, который украсит любой праздник: и корж, и начинка готовятся очень просто
Общество
Сырный рулет, который украсит любой праздник: и корж, и начинка готовятся очень просто
Превращаю творог в те самые «Гусиные лапки» — мой секрет нежнейшей выпечки всего из 5 ингредиентов
Общество
Превращаю творог в те самые «Гусиные лапки» — мой секрет нежнейшей выпечки всего из 5 ингредиентов
Ароматный гарнир, который всегда выручает: простой рецепт луково-морковного блюда, превращающий овощи во вкусное дополнение к любому блюду
Общество
Ароматный гарнир, который всегда выручает: простой рецепт луково-морковного блюда, превращающий овощи во вкусное дополнение к любому блюду
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Ближний Восток
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
рецепты
кулинария
Грузия
яйца
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан вслед за Россией отверг европейский военный порядок
Бабушка рассказала новые подробности смерти малыша от укуса кубомедузы
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью
Курица тает во рту: маринад, который подходит для любого мяса
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.