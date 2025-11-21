Беру помидоры и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чирбули. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Беру помидоры и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чирбули. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Знаете, что нужно скучному завтраку, чтобы он превратился в кулинарное приключение? Всего несколько грузинских специй, сочные помидоры и ароматные грецкие орехи! Яичница по-грузински — это не просто яйца на сковороде, а настоящий праздник вкуса, который будит все рецепторы. Представьте: нежные яйца в густом ароматном соусе с легкой остринкой, где белки идеально пропеклись, а желтки остались текучими. Это блюдо пахнет Грузией — солнцем, гостеприимством и щедростью кавказской кухни.

Вам понадобится: 3 яйца, 1 луковица, 2-3 помидора, 2-3 зубчика чеснока, 60 г грецких орехов, 1,5 ст. л. томатной пасты, зелень (кинза, зеленый лук), специи (красный и черный перец), соль, 2 ст. л. растительного масла. Лук обжарьте до прозрачности, добавьте тертые помидоры без кожицы, томатную пасту и воду. Тушите 5–7 минут. Добавьте толченые орехи, чеснок, специи. Влейте яйца, не повреждая желтки. Готовьте под крышкой на медленном огне 8–10 минут. Посыпьте зеленью и подавайте в сковороде с хлебом или лавашом. Идеально сочетается с мацони или свежими овощами!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.