Жир на вытяжке тает на глазах: мой проверенный способ без лишних усилий

Справиться с застарелым жиром на кухонной вытяжке кажется сложной задачей, но есть способ, который делает этот процесс простым и эффективным. Вам не понадобятся дорогие химические средства, чтобы вернуть фильтрам и корпусу идеальную чистоту. Все необходимое уже есть под рукой на вашей кухне, а результат превзойдет все ожидания.

Для начала снимите жировые фильтры и поместите их в раковину или большую миску. Хорошо посыпьте их обычной пищевой содой, а затем медленно полейте столовым уксусом. Начнется реакция с активным пенообразованием, которая будет растворять даже старый пригоревший жир.

Оставьте фильтры на 15-20 минут, после чего промойте теплой водой, и вы увидите, как грязь легко сойдет сама. Корпус вытяжки удобно протереть той же пастой из соды с добавлением нескольких капель средства для мытья посуды. Регулярное использование этого нехитрого метода сохранит мощность вашей вытяжки и свежий воздух на кухне надолго.

