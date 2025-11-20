Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:08

Жир на вытяжке тает на глазах: мой проверенный способ без лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Справиться с застарелым жиром на кухонной вытяжке кажется сложной задачей, но есть способ, который делает этот процесс простым и эффективным. Вам не понадобятся дорогие химические средства, чтобы вернуть фильтрам и корпусу идеальную чистоту. Все необходимое уже есть под рукой на вашей кухне, а результат превзойдет все ожидания.

Для начала снимите жировые фильтры и поместите их в раковину или большую миску. Хорошо посыпьте их обычной пищевой содой, а затем медленно полейте столовым уксусом. Начнется реакция с активным пенообразованием, которая будет растворять даже старый пригоревший жир.

Оставьте фильтры на 15-20 минут, после чего промойте теплой водой, и вы увидите, как грязь легко сойдет сама. Корпус вытяжки удобно протереть той же пастой из соды с добавлением нескольких капель средства для мытья посуды. Регулярное использование этого нехитрого метода сохранит мощность вашей вытяжки и свежий воздух на кухне надолго.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Проверено редакцией
вытяжки
техника
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.