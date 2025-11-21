Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 10:12

«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза

Физиолог Калюжин назвал курение главной причиной тромбоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Развитие тромбоза является следствием системного воздействия вредных привычек на сосуды, а не внезапным событием, сообщил старший преподаватель Государственного университета просвещения, физиолог Александр Калюжин в интервью Lenta.ru. По его словам, вредные привычки могут нарушать как минимум один элемент триады Вирхова: повреждать сосудистые стенки, замедлять кровоток или повышать свертываемость крови.

Курение — главный «диверсант» эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Токсины табачного дыма вызывают хроническое микровоспаление, активируют тромбоциты, делая кровь более «липкой». При лишнем весе и малоподвижном образе жизни риск тромбоза растет в разы, — сказал специалист.

Ранее медики сообщили, что сон при искусственном или естественном освещении вдвое увеличивает риск развития сердечного приступа. Согласно новым исследованиям, ночной отдых в освещенном помещении наносит существенный вред сердечно-сосудистой системе, повышая вероятность сердечной недостаточности на 56% и сердечного приступа на 47%.

Кроме того, психолог Милана Орехова заявила, что внезапно появляющаяся усталость и снижение потребности в коммуникации часто связаны с перегрузкой нервной системы. По ее словам, данное состояние представляет собой сигнал организма о необходимости корректировки режима и не всегда объясняется исключительно сезонными факторами.

