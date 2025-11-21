Маринад, который преображает даже самую жесткую свинину: простая фруктовая смесь делает шашлык нежным и сочным без долгого ожидания

Иногда мясо для шашлыка попадается настолько жестким, что начинаешь сомневаться, стоит ли вообще браться за готовку. Но правильно подобранный маринад способен буквально изменить его структуру и придать ему ту самую мягкость, за которую мы и любим жареную свинину. Особенно хорошо работает сочетание натуральных фруктовых кислот, которые действуют быстро и аккуратно.

Я беру 1 кг свиной мякоти, добавляю 1 киви, 1 лимон, 2 луковицы, 25 мл масла, 10 г соли, чайную ложку перца и 50 г специй для шашлыка.

Киви разминаю в кашицу, лук режу кольцами, мясо отправляю в глубокую миску и тщательно перемешиваю все ингредиенты. Лимонный сок и фруктовые кислоты начинают мягко разрушать жесткие волокна, а масло удерживает сок внутри.

Через 1,5–2 часа свинина становится удивительно мягкой и готовой к жарке. Даже плотные куски мяса после такого маринада тают во рту и остаются сочными при приготовлении на мангале или гриле.

