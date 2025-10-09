Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой

Когда хочется приготовить что-то сытное, вкусное и не требующее много времени на возню у плиты, на помощь приходят гречаники. Это блюдо родом из украинской кухни, но его полюбили во многих семьях за простоту и потрясающий результат. Нежные котлетки из гречки и мясного фарша, тушенные в ароматном сметанном соусе, — это именно то, что нужно для уютного семейного ужина после долгого дня. Они получаются такими сочными и насыщенными, что никто не устоит перед соблазном попросить добавки. А главное — готовятся они из самых простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов любого мясного фарша, 200 граммов отварной гречки, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Для сметанного соуса: 200 граммов сметаны, 150 миллилитров воды или бульона, 1 столовая ложка томатной пасты (по желанию), щепотка соли.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В глубокой миске смешайте фарш, отварную гречку, обжаренный лук и сырое яйцо. Посолите и поперчите массу по вкусу, тщательно вымешайте до однородности. Влажными руками сформируйте из полученной массы небольшие котлетки, обваляйте каждую в муке. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте гречаники с двух сторон до румяной корочки. Теперь приготовьте соус. В отдельной мисочке смешайте сметану, воду и томатную пасту, если вы ее используете. Посолите. Залейте гречаники этим соусом, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне около 15–20 минут. Подавайте это чудесное блюдо горячим, полив соусом, в котором оно тушилось, с любимым гарниром или просто с хлебом.

