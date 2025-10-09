Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 19:00

Нежные, сочные гречаники по-украински! Вкуснятина в сметанном соусе из того, что есть под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется приготовить что-то сытное, вкусное и не требующее много времени на возню у плиты, на помощь приходят гречаники. Это блюдо родом из украинской кухни, но его полюбили во многих семьях за простоту и потрясающий результат. Нежные котлетки из гречки и мясного фарша, тушенные в ароматном сметанном соусе, — это именно то, что нужно для уютного семейного ужина после долгого дня. Они получаются такими сочными и насыщенными, что никто не устоит перед соблазном попросить добавки. А главное — готовятся они из самых простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов любого мясного фарша, 200 граммов отварной гречки, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Для сметанного соуса: 200 граммов сметаны, 150 миллилитров воды или бульона, 1 столовая ложка томатной пасты (по желанию), щепотка соли.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В глубокой миске смешайте фарш, отварную гречку, обжаренный лук и сырое яйцо. Посолите и поперчите массу по вкусу, тщательно вымешайте до однородности. Влажными руками сформируйте из полученной массы небольшие котлетки, обваляйте каждую в муке. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и обжарьте гречаники с двух сторон до румяной корочки. Теперь приготовьте соус. В отдельной мисочке смешайте сметану, воду и томатную пасту, если вы ее используете. Посолите. Залейте гречаники этим соусом, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне около 15–20 минут. Подавайте это чудесное блюдо горячим, полив соусом, в котором оно тушилось, с любимым гарниром или просто с хлебом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Общество
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
рецепты
кулинария
фарш
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков озвучил подробности переговоров Путина и Алиева
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.