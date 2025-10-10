Облачная яичница станет вашим любимым завтраком: вкусный рецепт с сыром

Эта облачная яичница станет вашим любимым завтраком — воздушная, нежная и невероятно красивая! Отдельно взбитые белки и желтки создают эффект легкого суфле, а пряные травы и сыр добавляют насыщенности. Простое блюдо превращается в кулинарный шедевр всего за 10 минут.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт.

Сыр пармезан — 30 г

Сливки — 2 ст. л.

Укроп — 1 ст. л.

Петрушка — 1 ст. л.

Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло сливочное — 1 ч. л.

Приготовление

Аккуратно отделите белки от желтков, стараясь не повредить желтки. Белки взбейте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте в белки тертый пармезан, сушеный чеснок и мелко рубленную зелень. На сковороде с растопленным маслом выложите белковую массу, разровняйте и сделайте ложкой 4 углубления. Желтки вылейте в углубления, посолите и поперчите. Готовьте на медленном огне под крышкой 5–7 минут до легкой румяности белков. Подавайте сразу, пока яичница сохраняет свою воздушную текстуру.

