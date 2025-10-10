Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 06:00

Облачная яичница станет вашим любимым завтраком: вкусный рецепт с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта облачная яичница станет вашим любимым завтраком — воздушная, нежная и невероятно красивая! Отдельно взбитые белки и желтки создают эффект легкого суфле, а пряные травы и сыр добавляют насыщенности. Простое блюдо превращается в кулинарный шедевр всего за 10 минут.

Ингредиенты

  • Яйца — 4 шт.
  • Сыр пармезан — 30 г
  • Сливки — 2 ст. л.
  • Укроп — 1 ст. л.
  • Петрушка — 1 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло сливочное — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Аккуратно отделите белки от желтков, стараясь не повредить желтки. Белки взбейте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте в белки тертый пармезан, сушеный чеснок и мелко рубленную зелень. На сковороде с растопленным маслом выложите белковую массу, разровняйте и сделайте ложкой 4 углубления.
  2. Желтки вылейте в углубления, посолите и поперчите. Готовьте на медленном огне под крышкой 5–7 минут до легкой румяности белков. Подавайте сразу, пока яичница сохраняет свою воздушную текстуру.

Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов
Общество
Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов
Кабачково-яичная лепешка с начинкой: сытный завтрак за считаные минуты
Общество
Кабачково-яичная лепешка с начинкой: сытный завтрак за считаные минуты
яйца
яичница
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли технику, укрепления и бойцов: успехи ВС РФ к утру 10 октября
Гидрометцентр в очередной раз не дал шанса предстоящей зиме
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о крахе планов Европы в конфликте на Украине
Как правильно квасить капусту по старинке
На Филиппинах произошло крупное землетрясение
Психолог рассказала о влиянии вождения на уровень тревожности
Слухи о новом романе, обвинения семьи Тиммы, браки: как живет Седокова
Альпинист озвучил особенности места, где пропала семья Усольцевых
Хирург ответила на важнейший вопрос о грудных имплантах
В Китае заявили, что оплошность близкого союзника США порадовала Путина
Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой
К чему снится рыба мужчине и женщине: полный сонник с точным значением
Юрист ответил, чем может обернуться перевозка большого холодильника
Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС
Представитель одной из западных стран предлагал Грузии воевать с Россией
«Все имеет конец»: в РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
Значение сна про первую любовь: что скрывают воспоминания сердца
Стало известно об охоте ВСУ на российских фермеров в прифронтовых районах
Россиянам объяснили правила установки секретного кода для СФР
Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.