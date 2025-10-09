Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:30

Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареный рис с капустой и яйцом в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов! Хрустящие овощи, питательный рис и пикантные нотки чеснока с имбирем создают гармоничное сочетание. Идеальное блюдо для тех, кто ценит азиатскую кухню и любит экспериментировать с овощами.

Ингредиенты

  • Рис длиннозерный — 400 г (готовый)
  • Капуста белокочанная — 400 г
  • Морковь — 1 шт. (крупная)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Имбирь — 2 см
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Вареное яйцо для подачи

Приготовление

  1. В сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертый чеснок и имбирь, готовьте 1–2 минуты до появления аромата. Добавьте нашинкованную капусту и тертую морковь, жарьте на сильном огне 7–10 минут до мягкости с легкой хрустящей корочкой.
  2. Введите охлажденный вареный рис, влейте оставшееся масло при необходимости, готовьте 5–7 минут, помешивая, до равномерного прогрева и легкой поджаристости. Приправьте солью, перцем и соевым соусом, хорошо перемешайте и подавайте сразу, украсив долькой лайма и половинками вареного яйца.

Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
