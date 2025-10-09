Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов

Жареный рис с капустой и яйцом в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов! Хрустящие овощи, питательный рис и пикантные нотки чеснока с имбирем создают гармоничное сочетание. Идеальное блюдо для тех, кто ценит азиатскую кухню и любит экспериментировать с овощами.

Ингредиенты

Рис длиннозерный — 400 г (готовый)

Капуста белокочанная — 400 г

Морковь — 1 шт. (крупная)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Имбирь — 2 см

Масло растительное — 3 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Вареное яйцо для подачи

Приготовление

В сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертый чеснок и имбирь, готовьте 1–2 минуты до появления аромата. Добавьте нашинкованную капусту и тертую морковь, жарьте на сильном огне 7–10 минут до мягкости с легкой хрустящей корочкой. Введите охлажденный вареный рис, влейте оставшееся масло при необходимости, готовьте 5–7 минут, помешивая, до равномерного прогрева и легкой поджаристости. Приправьте солью, перцем и соевым соусом, хорошо перемешайте и подавайте сразу, украсив долькой лайма и половинками вареного яйца.

