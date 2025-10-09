Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов

Жареный рис с капустой и яйцом в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов! Хрустящие овощи, питательный рис и пикантные нотки чеснока с имбирем создают гармоничное сочетание. Идеальное блюдо для тех, кто ценит азиатскую кухню и любит экспериментировать с овощами.
Ингредиенты
- Рис длиннозерный — 400 г (готовый)
- Капуста белокочанная — 400 г
- Морковь — 1 шт. (крупная)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Имбирь — 2 см
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Вареное яйцо для подачи
Приготовление
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертый чеснок и имбирь, готовьте 1–2 минуты до появления аромата. Добавьте нашинкованную капусту и тертую морковь, жарьте на сильном огне 7–10 минут до мягкости с легкой хрустящей корочкой.
- Введите охлажденный вареный рис, влейте оставшееся масло при необходимости, готовьте 5–7 минут, помешивая, до равномерного прогрева и легкой поджаристости. Приправьте солью, перцем и соевым соусом, хорошо перемешайте и подавайте сразу, украсив долькой лайма и половинками вареного яйца.
Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.