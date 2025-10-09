Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:00

Этот салат станет вашей палочкой-выручалочкой: смешиваем 2 ингредиента с сыром-косичкой и получаем вкусноту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат станет вашей палочкой-выручалочкой: смешиваем 2 ингредиента с сыром-косичкой и получаем вкусноту! Сочные помидоры, нежный сыр и хрустящие сухарики создают идеальную комбинацию текстур. Простое блюдо, которое всегда выручает перед нежданным визитом гостей или когда совсем нет времени на готовку.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 шт. (средние)
  • Сыр-косичка — 1 шт. (100 г)
  • Сухарики — 50 г
  • Зелень — 1 пучок
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, чеснок, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Спелые помидоры нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. Сыр нарежьте, свежую зелень мелко порубите. В салатнице соедините помидоры, сыр, чеснок, зелень и хрустящие сухарики.
  2. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, затем аккуратно перемешайте все ингредиенты. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы сухарики сохранили свою хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

