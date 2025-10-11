Пирог, который свел меня с ума: почему фыдджын стал фаворитом — этот рецепт даст ответ

Мой роман с кавказской кухней начался именно с осетинских пирогов, и фыдджын покорил меня с первой крошки. Я долго искал тот самый рецепт, где нежное тесто не отвлекает от сочности начинки, а дополняет ее. Теперь это мое главное блюдо для случаев, когда хочу удивить гостей без лишней суеты. Секрет в том, что фыдджын обманчиво прост — сложное только название, а готовится он даже проще, чем многие привычные пироги.

Для теста я беру: 500 г муки, 1 стакан кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и половину чайной ложки соды. Для начинки у меня идет 500 г говядины, 2 крупные луковицы, 3 зубчика чеснока, соль, перец, сушеные травы и 50 мл бульона. Мясо я не пропускаю через мясорубку, а мелко рублю ножом — так начинка получается идеальной. Лук режу мелкими кубиками и смешиваю с мясом, добавляю специи и чеснок.

Затем готовлю тесто: в муку ввожу соль, сахар и соду, вливаю кефир и замешиваю крутое тесто. Делю его на две части, одну побольше. Большую часть раскатываю в круг на противне. Равномерно распределяю начинку, оставляя края. Накрываю второй лепешкой и хорошо защипываю края. В центре обязательно делаю отверстие для пара. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут. Мой секрет — за 10 минут до готовности я аккуратно вливаю в отверстие горячий бульон. Это делает мясо невероятно сочным. Подаю только горячим!

