В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль На пляже Тель-Авива появился баннер со словами благодарности Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль и его встретили многометровым баннером с надписью «Спасибо вам» на пляже Тель-Авива на фоне обмена пленными, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино. Кадрами с баннером, снятыми с высоты птичьего полета, он поделился в соцсети Х.

13 октября семь освобожденных из Газы заложников прибыли в Израиль. Страна готовится освободить 1966 палестинских заключенных. Трамп встретится с семьями заложников и выступит в парламенте.

После прибытия американский лидер отправился в Иерусалим. После встречи с парламентом президент вернется в аэропорт, где его будет ждать рейс в Египет. В этот же день глава Белого дома намерен принять участие в «саммите мира», где стороны обсудят заключение договоренностей для урегулирования в секторе Газа.

Ранее Трамп выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков.