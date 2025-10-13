Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 06:42

Чихиртма по-грузински: суп с ткемали, который хочется приготовить уже сегодня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чихиртма представляет собой традиционный грузинский суп с насыщенным вкусом и ароматом. Это блюдо отличается отсутствием овощной основы и готовится на крепком курином бульоне. Сочетание курицы, яичной заправки и соуса ткемали создает уникальный вкусовой профиль.

Для приготовления потребуется: 1 кг курицы, 300 г репчатого лука, 2 столовые ложки муки, 2 куриных яйца, 4 столовые ложки ткемали, 3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 2,5 л воды, соль по вкусу. Курицу заливают водой и варят до готовности, после чего мясо отделяют от костей. Лук нарезают полукольцами и пассеруют до мягкости, добавляют муку и обжаривают еще 2 минуты.

Бульон процеживают, добавляют обжаренный лук и варят 10 минут. В небольшом количестве бульона разводят ткемали и вливают в суп. Яйца взбивают и постепенно вводят в горячий бульон, постоянно помешивая. Добавляют измельченный чеснок и рубленую кинзу, выдерживают на огне 2 минуты без кипения. В готовый суп кладут кусочки курицы и подают сразу после приготовления. Это блюдо прекрасно подходит для восстановления сил и обладает согревающими свойствами.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

