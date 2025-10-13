Это сочное орзо спасает, когда в кошельке пусто: готовим шедевр из сосисок за копейки

Орзо с сосисками и овощами представляет собой экономичное и сытное блюдо для быстрого ужина. Сочетание пасты, сосисок и свежих овощей создает сбалансированный вкус при минимальных затратах. Это блюдо готовится в одной посуде и подходит для начинающих кулинаров.

Для приготовления потребуется: 3–4 сосиски, 1 небольшой болгарский перец, половина луковицы, 50 граммов томатного соуса или 1 столовая ложка томатной пасты, 1 столовая ложка творожного сыра, 130 граммов пасты орзо, 300 миллилитров кипятка или бульона, 2 зубчика чеснока, сыр чеддер, зелень, перец чили, соль по вкусу. Сосиски обжаривают до золотистой корочки, добавляют нарезанные перец и лук, готовят 2 минуты.

Добавляют чеснок, томатный соус, творожный сыр, перец чили и соль, перемешивают. Всыпают орзо, вливают кипяток или бульон, томят под крышкой на слабом огне около 7 минут, периодически помешивая. За минуту до готовности добавляют тертый чеддер, накрывают крышкой для расплавления сыра. Готовое блюдо посыпают свежей зеленью. Этот рецепт позволяет быстро приготовить полноценный ужин с минимальными финансовыми затратами.

