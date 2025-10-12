Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:14

Не дружил с говядиной, пока не попробовал беф бургиньон, — французский секрет нежного мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беф бургиньон представляет собой классическое блюдо французской кухни с богатым вкусом и ароматом. Томленая говядина в красном вине с овощами и беконом приобретает исключительную нежность. Это блюдо идеально подходит для особых случаев и требует внимания к деталям приготовления.

Для приготовления потребуется: 1,6 кг говядины, 250 г бекона, 750 мл красного вина, 850 мл бульона, 200 г лука, 600 г моркови, 250 г шампиньонов, лук-порей, чеснок, тимьян, лавровый лист, петрушка, 80 г муки, 40 г сливочного масла, растительное масло, соль, перец. Мясо нарезают кубиками, обваливают в муке и обжаривают до корочки. Бекон нарезают и поджаривают, затем добавляют лук, морковь и грибы.

В кастрюлю выкладывают мясо, овощи, бекон, добавляют вино, бульон и специи. Тушат под крышкой на медленном огне 2,5–3 часа до мягкости мяса. Для глазированной моркови: 600 г моркови отваривают до полуготовности, затем обжаривают с сахаром и маслом до карамелизации. Готовое блюдо подают с картофельным пюре или пастой, украсив петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

