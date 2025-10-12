Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:32

Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого кусочка возвращают в детство, на бабушкину кухню, где пахнет чем-то невероятно вкусным. Для меня таким вкусом стали пышки с яйцом и зеленым луком — хрустящие снаружи и нежные внутри кругляши, которые хороши и к супу, и просто к чаю. Они напоминают одновременно и оладьи, и булочки, но имеют свой особенный характер. Аромат жареного лука, смешанного с яйцом, создает такую домашнюю атмосферу, что мимо кухни просто невозможно пройти. А главное — готовятся они настолько просто, что даже тот, кто никогда не пек, справится с этим рецептом на ура.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 2 яйца, пучок зеленого лука, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара, щепотка соли и растительное масло для жарки. Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко порубите. Зеленый лук нарежьте как можно мельче. Смешайте в миске кефир, соду, сахар и соль — дайте постоять пару минут, чтобы началась реакция. Добавьте муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. Аккуратно вмешайте в тесто рубленые яйца и зеленый лук. Разогрейте на сковороде масло — его должно быть достаточно, чтобы пышки плавали. Влажной ложкой выкладывайте тесто в кипящее масло. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их теплыми со сметаной или просто так. Эти ароматные кругляши особенно хороши с куриным бульоном или щами, но и в качестве перекуса к чаю они бесподобны!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

