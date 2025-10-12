Пирог «Мокрая курица»: не крошится и остается сочным даже через сутки — готовлю по этому рецепту

Нежный мясной пирог «Мокрая курица» представляет собой сочное и ароматное блюдо с уникальной текстурой. Свое название пирог получил благодаря особой технологии приготовления, которая обеспечивает насыщенную влажную структуру. Это блюдо отличается легкостью и подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Для основы потребуется: 500 граммов куриного филе, 2 стакана кефира, 3 яйца, 2 стакана муки, 1 чайная ложка соды, соль и перец по вкусу. Куриное филе нарезают небольшими кубиками и слегка обжаривают с луком до золотистого цвета. В глубокой миске смешивают кефир, яйца, соль и перец, постепенно добавляют муку и соду, замешивая тесто консистенции густой сметаны.

В форму для запекания выливают половину теста, равномерно распределяют куриную начинку и заливают оставшейся массой. Пирог выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверяют деревянной шпажкой. Пирогу дают немного остыть в форме перед подачей. Это блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами и зеленью, сохраняя сочность даже на следующий день.

