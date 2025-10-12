Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 08:45

Картофель, сыр и немного муки — быстрый картофельный пирог на сковороде. Хрустящая корочка и сырная начинка — объедение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывают моменты, когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным и сытным, но времени на готовку совсем нет. Именно для таких случаев существует этот гениальный рецепт пирога на сковороде. Всего три основных ингредиента — картофель, сыр и мука — превращаются в невероятно ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Такой пирог напоминает одновременно и драники, и картофельную запеканку, и даже пиццу без теста. Он хорош как самостоятельное блюдо, а также со свежими овощами или сметаной. А главное, готовится буквально за полчаса, не требуя особых кулинарных навыков.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, 2 яйца, 1 луковица, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец и зелень по вкусу. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Чтобы он не потемнел, можно слегка сбрызнуть его лимонным соком. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Сыр натрите на крупной терке. В большой миске смешайте натертый картофель, яйца, муку, обжаренный лук, половину тертого сыра, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите картофельную массу, разровняйте ложкой и готовьте на среднем огне под крышкой 10–12 минут. Затем переверните пирог с помощью тарелки, посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 8–10 минут без крышки до золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

