Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:14

Творожный сыр и курица нашли друг друга — готовим идеальный ужин, который способен покорить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста с курицей в овощном соусе представляет собой сбалансированное и сытное блюдо для полноценного приема пищи. Сочетание макарон, нежного куриного филе и свежих овощей создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается питательностью и подходит для семейного ужина.

Для приготовления потребуется: 250–300 граммов пасты, 1 куриная грудка, 1 болгарский перец, 1 красная луковица, 3 помидора, 140 граммов творожного сыра, соль, черный перец, половина чайной ложки прованских трав, 1–2 столовые ложки оливкового масла. Куриную грудку нарезают кубиками и обжаривают до золотистой корочки. Овощи шинкуют и пассеруют на оливковом масле до мягкости.

Отваривают пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. К овощам добавляют обжаренную курицу, творожный сыр и специи, прогревают до однородной консистенции соуса. Смешивают готовую пасту с овощно-куриной смесью, тщательно перемешивают. Подают блюдо сразу после приготовления, украсив свежей зеленью. Этот рецепт прекрасно подходит для быстрого ужина и позволяет использовать сезонные овощи.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Смузи «Золотая осень»: напиток для идеального осеннего ритуала — готовлю с тыквой и бананом
Общество
Смузи «Золотая осень»: напиток для идеального осеннего ритуала — готовлю с тыквой и бананом
Апельсин и тыква — мое лучшее сочетание! Попробовал эту запеканку раз — и теперь готовлю постоянно
Общество
Апельсин и тыква — мое лучшее сочетание! Попробовал эту запеканку раз — и теперь готовлю постоянно
Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество
Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
Общество
Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт
К чему снится сыр: раскроем значение сна для мужчины и женщины
Семья и жизнь
К чему снится сыр: раскроем значение сна для мужчины и женщины
еда
рецепты
сыры
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России привели подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.