Творожный сыр и курица нашли друг друга — готовим идеальный ужин, который способен покорить

Паста с курицей в овощном соусе представляет собой сбалансированное и сытное блюдо для полноценного приема пищи. Сочетание макарон, нежного куриного филе и свежих овощей создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается питательностью и подходит для семейного ужина.

Для приготовления потребуется: 250–300 граммов пасты, 1 куриная грудка, 1 болгарский перец, 1 красная луковица, 3 помидора, 140 граммов творожного сыра, соль, черный перец, половина чайной ложки прованских трав, 1–2 столовые ложки оливкового масла. Куриную грудку нарезают кубиками и обжаривают до золотистой корочки. Овощи шинкуют и пассеруют на оливковом масле до мягкости.

Отваривают пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. К овощам добавляют обжаренную курицу, творожный сыр и специи, прогревают до однородной консистенции соуса. Смешивают готовую пасту с овощно-куриной смесью, тщательно перемешивают. Подают блюдо сразу после приготовления, украсив свежей зеленью. Этот рецепт прекрасно подходит для быстрого ужина и позволяет использовать сезонные овощи.

