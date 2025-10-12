Смузи «Золотая осень»: напиток для идеального осеннего ритуала — готовлю с тыквой и бананом

Этот смузи стал для меня настоящим открытием прошлой осени — оказалось, что тыква и банан создают идеальный дуэт. Насыщенный вкус и яркий цвет поднимают настроение даже в самый пасмурный день. Теперь это мой обязательный ритуал для бодрого начала дня.

Для одной порции я беру 150 г запеченной тыквы, 1 спелый банан, 200 мл молока, чайную ложку меда и щепотку корицы. Тыкву заранее запекаю в духовке до мягкости — это раскрывает ее естественную сладость.

Все ингредиенты помещаю в блендер и взбиваю до однородной кремовой текстуры. Иногда добавляю ложку овсяных хлопьев для большей сытности. Если хочется освежающего варианта, заменяю молоко натуральным йогуртом. Подаю сразу после приготовления, украсив тыквенными семечками. Такой смузи получается не только вкусным, но и очень полезным — идеальный осенний завтрак.

