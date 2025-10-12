Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 14:43

Вкус детства из духовки — эта запеканка стала моей палочкой-выручалочкой: готовлю, как у бабушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я с детства обожаю эту запеканку — она напоминает мне бабушкину кухню и такие простые, но такие вкусные семейные ужины. В ней нет ничего лишнего, только макароны, нежный сливочный вкус и та самая хрустящая корочка, ради которой стоило дотерпеть до конца обеда. Теперь я готовлю ее для своей семьи, и мои дети уплетают ее за обе щеки, прямо как когда-то я.

Для запеканки я отвариваю 250 г макарон до состояния аль денте. Пока они варятся, взбиваю 3 яйца с 100 мл молока, солю и перчу по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха для аромата.

Сливаю воду с макарон и смешиваю их с яично-молочной смесью. Добавляю 150 г тертого сыра, оставив немного для посыпки. Аккуратно перемешиваю и выкладываю в смазанную маслом форму. Сверху посыпаю оставшимся сыром. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут, пока не появится румяная корочка. Даю запеканке немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подаю со сметаной или просто так.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Творожный сыр и курица нашли друг друга — готовим идеальный ужин, который способен покорить
Общество
Творожный сыр и курица нашли друг друга — готовим идеальный ужин, который способен покорить
Смузи «Золотая осень»: напиток для идеального осеннего ритуала — готовлю с тыквой и бананом
Общество
Смузи «Золотая осень»: напиток для идеального осеннего ритуала — готовлю с тыквой и бананом
Сложила в сковородку и закрыла на полчаса: элементарный ужин из макарон и фарша
Общество
Сложила в сковородку и закрыла на полчаса: элементарный ужин из макарон и фарша
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом фетучини
США
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом фетучини
Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному
Общество
Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному
еда
макароны
запеканки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи
Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.