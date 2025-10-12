Вкус детства из духовки — эта запеканка стала моей палочкой-выручалочкой: готовлю, как у бабушки

Я с детства обожаю эту запеканку — она напоминает мне бабушкину кухню и такие простые, но такие вкусные семейные ужины. В ней нет ничего лишнего, только макароны, нежный сливочный вкус и та самая хрустящая корочка, ради которой стоило дотерпеть до конца обеда. Теперь я готовлю ее для своей семьи, и мои дети уплетают ее за обе щеки, прямо как когда-то я.

Для запеканки я отвариваю 250 г макарон до состояния аль денте. Пока они варятся, взбиваю 3 яйца с 100 мл молока, солю и перчу по вкусу. Можно добавить щепотку мускатного ореха для аромата.

Сливаю воду с макарон и смешиваю их с яично-молочной смесью. Добавляю 150 г тертого сыра, оставив немного для посыпки. Аккуратно перемешиваю и выкладываю в смазанную маслом форму. Сверху посыпаю оставшимся сыром. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут, пока не появится румяная корочка. Даю запеканке немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подаю со сметаной или просто так.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.