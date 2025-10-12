Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному! Нежная яично-молочная заливка, сырная корочка и сочные овощи создают сбалансированный вкус. Идеальное блюдо для сытного завтрака или легкого ужина.
Ингредиенты
- Картофель — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Молоко — 200 мл
- Сыр моцарелла — 100 г
- Сыр фета — 80 г
- Шпинат свежий — 50 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры черри — 100 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отварной картофель нарежьте ломтиками и выложите в смазанную маслом форму. Сверху распределите нарезанный лук, шпинат и раскрошенную фету. Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите, залейте овощную основу.
- Украсьте половинками черри и посыпьте тертой моцареллой. Запекайте 20–25 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой.
