Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному

Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному

Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному! Нежная яично-молочная заливка, сырная корочка и сочные овощи создают сбалансированный вкус. Идеальное блюдо для сытного завтрака или легкого ужина.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 200 мл

Сыр моцарелла — 100 г

Сыр фета — 80 г

Шпинат свежий — 50 г

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры черри — 100 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварной картофель нарежьте ломтиками и выложите в смазанную маслом форму. Сверху распределите нарезанный лук, шпинат и раскрошенную фету. Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите, залейте овощную основу. Украсьте половинками черри и посыпьте тертой моцареллой. Запекайте 20–25 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой.

Ране мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.