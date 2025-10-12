Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 09:00

Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с сырами: готовится просто, а выглядит по-ресторанному! Нежная яично-молочная заливка, сырная корочка и сочные овощи создают сбалансированный вкус. Идеальное блюдо для сытного завтрака или легкого ужина.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Сыр фета — 80 г
  • Шпинат свежий — 50 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры черри — 100 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварной картофель нарежьте ломтиками и выложите в смазанную маслом форму. Сверху распределите нарезанный лук, шпинат и раскрошенную фету. Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите, залейте овощную основу.
  2. Украсьте половинками черри и посыпьте тертой моцареллой. Запекайте 20–25 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед нарезкой.

Ране мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.

картошка
картофель
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
