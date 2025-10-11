Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:30

Ленивые хычины — вкусные лепешки с картошкой: нужно всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые хычины — вкусные лепешки с картошкой: нужно всего 3 ингредиента! Готовим, когда хочется вкусной выпечки без возни с тестом! Они создают идеальную основу с нежнейшей картофельно-сырной текстурой. Быстро, просто и невероятно вкусно — лучшее решение для умного ужина.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Сыр сулугуни — 300 г
  • Мука — 350 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло сливочное или растительное — для жарки

Приготовление

  1. Отварите картофель до готовности, слейте воду и разомните в пюре без добавления жидкости. Дайте полностью остыть. Добавьте просеянную муку, сыр и соль, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Разделите тесто на части, каждую раскатайте в лепешку и обжарьте на разогретой сковороде на масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее мы готовили сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие. Просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките.

картошка
сыр
мука
тесто
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
