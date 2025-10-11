Ленивые хычины — вкусные лепешки с картошкой: нужно всего 3 ингредиента

Ленивые хычины — вкусные лепешки с картошкой: нужно всего 3 ингредиента! Готовим, когда хочется вкусной выпечки без возни с тестом! Они создают идеальную основу с нежнейшей картофельно-сырной текстурой. Быстро, просто и невероятно вкусно — лучшее решение для умного ужина.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сыр сулугуни — 300 г

Мука — 350 г

Соль — 1 ч. л.

Масло сливочное или растительное — для жарки

Приготовление

Отварите картофель до готовности, слейте воду и разомните в пюре без добавления жидкости. Дайте полностью остыть. Добавьте просеянную муку, сыр и соль, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной терке. Разделите тесто на части, каждую раскатайте в лепешку и обжарьте на разогретой сковороде на масле с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

