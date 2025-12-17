Новый год-2026
Купила говяжьи хвосты за копейки — все удивились, а потом умяли до последнего кусочка. Уникальный рецепт с массой пользы

Говяжьи хвосты — недооцененный деликатес, который в этом рецепте раскрывается на все сто. Медленное томление превращает их в нежнейшее мясо, а насыщенный соус с овощами и вином получается густым, ароматным и по-настоящему ресторанным. Это вариация классического оссобуко, только еще более насыщенная и полезная благодаря натуральному коллагену. Блюдо для тех, кто ценит глубокий вкус и уютную, душевную кухню.

Ингредиенты: говяжьи хвосты — 1,5–2 кг, репчатый лук — 2 штуки, морковь — 2 штуки, сельдерей (стебли) — 2 штуки, чеснок — 4 зубчика, томаты в собственном соку — 400 г, сухое белое вино — 200 мл, говяжий бульон — 500 мл, мука — 2 столовые ложки, оливковое масло — 3 столовые ложки, лавровый лист — 2 штуки, тимьян — 2–3 веточки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Для гремолаты: чеснок — 1 зубчик, лимонная цедра — с 1 лимона, петрушка — небольшой пучок.

Приготовление: говяжьи хвосты промойте, обсушите и при необходимости разрубите на сегменты. Обваляйте их в муке, стряхнув излишки. В глубокой толстостенной кастрюле или сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте хвосты со всех сторон до насыщенной золотистой корочки. Выньте мясо и отложите. В той же посуде обжарьте мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей до мягкости и легкой карамелизации. Добавьте измельченный чеснок и прогрейте 30 секунд. Влейте белое вино, увеличьте огонь и дайте алкоголю выпариться наполовину, соскребая со дна все поджаристые кусочки.

Верните говяжьи хвосты в кастрюлю, добавьте томаты, бульон, лавровый лист и тимьян. Посолите и поперчите. Жидкость должна почти покрывать мясо. Накройте крышкой и томите на минимальном огне 3–3,5 часа, пока мясо не станет очень мягким и не начнет отходить от костей. Для гремолаты мелко порубите петрушку, чеснок и смешайте с лимонной цедрой. Подавайте хвосты горячими, щедро полив соусом и посыпав свежей гремолатой. Идеально сочетается с картофельным пюре, полентой или свежим хлебом для макания в соус.

Ранее мы готовили рулет «Бычий глаз». Самый вкусный рецепт детства для Нового года.

Проверено редакцией
