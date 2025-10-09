Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:00

Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките! Всего пять ингредиентов — и на вашем столе ароматные, мягкие лепешки с хрустящей корочкой и тягучим сыром. Идеальны к супу, на завтрак или как самостоятельная закуска.

Ингредиенты

  • Кефир — 200 мл
  • Сыр твердый — 150 г
  • Мука — 300 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Масло сливочное — для жарки
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

  1. В миске смешайте кефир комнатной температуры с солью и содой, дождитесь чтобы пошли пузырьки (кефир не должен быть холодным). Добавьте тертый сыр и мелко рубленную зелень по желанию. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто.
  2. Разделите тесто на 5–6 равных частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной около 1 см. Обжарьте лепешки на хорошо разогретой сковороде со сливочным маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

кефир
сыр
лепешки
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
