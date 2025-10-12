Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:23

Сюрприз в хрустящем беконе: эти куриные мешочки исчезают со стола первыми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти куриные мешочки я впервые попробовал в гостях и был поражен их простотой и вкусом. Сочетание сочной куриной начинки и хрустящего бекона создает неповторимую гармонию. Теперь это моя любимая закуска, которая никогда не залеживается на праздничном столе.

Для приготовления я беру: 500 г куриного филе, 200 г бекона, 1 крупную луковицу, 200 г шампиньонов, 100 г твердого сыра и небольшой пучок кинзы. Курицу нарезаю небольшими кубиками. Лук и грибы мелко шинкую и обжариваю на сковороде до золотистого цвета. Сыр натираю на терке, кинзу мелко рублю.

Все компоненты для начинки смешиваю в глубокой миске. Ломтики бекона выкладываю на разделочную доску. На каждый ломтик помещаю столовую ложку приготовленной начинки. Аккуратно формирую мешочки, закрепляя их зубочистками. Выкладываю заготовки на противень и запекаю в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до румяной корочки. Готовые мешочки подаю горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
