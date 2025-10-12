Проще ужина не бывает: сытное и недорогое жаркое по-охотничьи с сосисками

Жаркое по-охотничьи с сосисками — идеальный рецепт, когда нужно приготовить сытное и недорогое блюдо на всю семью. Готовится элементарно — проще ужина не бывает!

Рецепт: нарежьте 500 г картофеля крупными дольками, 1 луковицу — полукольцами и 1 морковь — соломкой. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. масла, обжарьте овощи до легкой румяности. Добавьте 4-5 сосисок, нарезанных толстыми кружочками, и 200 г нарезанных шампиньонов. Обжаривайте вместе 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и другие любимые специи. Влейте 100 мл воды или бульона, тушите под крышкой на среднем огне 10–15 минут до готовности картофеля. В конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и зелень.

Блюдо получается ароматным, с насыщенным мясным вкусом сосисок, нежной картошкой и пикантными нотками чеснока со специями. Это сытное и недорогое жаркое идеально подойдет для быстрого ужина после работы.

