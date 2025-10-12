Часто самые простые блюда оказываются самыми вкусными! Готовим рагу из курицы, картошки и перца. Этот рецепт — именно тот случай, когда из минимума продуктов получается невероятно ароматный и сытный ужин для всей семьи. Курочка выходит сочной, картофель пропитывается соками, а сладкий перец добавляет яркую нотку.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра — 8 шт.
- Картофель — 10 шт.
- Сладкий перец — 2 шт.
- Лук — 1 крупная головка
- Чеснок — 3 зубчика
- Свежая зелень — небольшой пучок
- Соль, перец, паприка, прованские травы — по вкусу
- Масло растительное — 1-2 ст. л.
Приготовление
- Обильно посолите и поперчите курицу, добавьте паприку, прованские травы и немного растительного масла, хорошо перемешайте и оставьте на полчаса пропитаться. Затем обжарьте мясо на среднем огне до полной готовности и красивой корочки, после чего выложите его из сковороды.
- В оставшемся ароматном масле обжарьте нарезанный картофель до румяности и мягкости, не забывая его посолить. Затем отправьте на сковороду нарезанный лук и обжаривайте до мягкости, после чего добавьте к нему сладкий перец соломкой и готовьте всё вместе ещё около пяти минут. Верните в сковороду курицу и картофель, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную свежую зелень, аккуратно всё перемешайте, накройте крышкой и потомите на самом медленном огне еще 5–7 минут, чтобы все ароматы окончательно соединились.
