Часто самые простые блюда оказываются самыми вкусными! Готовим рагу из курицы, картошки и перца. Этот рецепт — именно тот случай, когда из минимума продуктов получается невероятно ароматный и сытный ужин для всей семьи. Курочка выходит сочной, картофель пропитывается соками, а сладкий перец добавляет яркую нотку.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра — 8 шт.

Картофель — 10 шт.

Сладкий перец — 2 шт.

Лук — 1 крупная головка

Чеснок — 3 зубчика

Свежая зелень — небольшой пучок

Соль, перец, паприка, прованские травы — по вкусу

Масло растительное — 1-2 ст. л.

Приготовление

Обильно посолите и поперчите курицу, добавьте паприку, прованские травы и немного растительного масла, хорошо перемешайте и оставьте на полчаса пропитаться. Затем обжарьте мясо на среднем огне до полной готовности и красивой корочки, после чего выложите его из сковороды. В оставшемся ароматном масле обжарьте нарезанный картофель до румяности и мягкости, не забывая его посолить. Затем отправьте на сковороду нарезанный лук и обжаривайте до мягкости, после чего добавьте к нему сладкий перец соломкой и готовьте всё вместе ещё около пяти минут. Верните в сковороду курицу и картофель, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную свежую зелень, аккуратно всё перемешайте, накройте крышкой и потомите на самом медленном огне еще 5–7 минут, чтобы все ароматы окончательно соединились.

