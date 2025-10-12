Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:16

Ленивые вареники с картошкой: без лепки на скорую руку, готовим на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро накормить семью сытным ужином. Ленивые вареники с картошкой готовятся без лепки на скорую руку, но получаются невероятно вкусными.

Рецепт: отварите 4–5 крупных картофелин до готовности, слейте воду и разомните в пюре. Добавьте 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны, соль по вкусу и постепенно вводите около 400 г муки, замешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из теста колбаску, нарежьте ее на кусочки толщиной 1,5–2 см и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки со всех сторон. Затем добавьте немного воды, накройте крышкой и потушите 5–7 минут на медленном огне.

Вкус получается насыщенным: нежное картофельное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается со сметаной или сливочным маслом, напоминая классические вареники.

Ранее стало известно, как приготовить кубанские сырники с чесноком: простой рецепт вкуснятины для завтраков и сытной закуски.

Дарья Иванова
Дарья Иванова
