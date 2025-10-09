Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста

Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста! Нежное слоёное тесто, ароматная рисовая начинка и благородная рыба создают изысканное сочетание вкусов. Блюдо выглядит сложным в исполнении, но его приготовление под силу даже начинающей хозяйке.

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое — 200 г

Филе красной рыбы — 250 г

Рис круглозерный — 50 г

Яйца — 2 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Яйцо для смазки — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварите рис и яйца до готовности.Филе красной рыбы нарежьте небольшими кусочками, смешайте с измельченными вареными яйцами, рубленым зеленым луком и отварным рисом, посолите и поперчите. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт, посередине выложите начинку длинной полосой. Сделайте по бокам надрезы и заплетите края теста косичкой, закрывая начинку. Смажьте плетенку взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистого цвета.

