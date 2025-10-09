Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:00

Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плетёнка с красной рыбой и рисом: вкуснятина из обычного слоеного теста! Нежное слоёное тесто, ароматная рисовая начинка и благородная рыба создают изысканное сочетание вкусов. Блюдо выглядит сложным в исполнении, но его приготовление под силу даже начинающей хозяйке.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое — 200 г
  • Филе красной рыбы — 250 г
  • Рис круглозерный — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Яйцо для смазки — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите рис и яйца до готовности.Филе красной рыбы нарежьте небольшими кусочками, смешайте с измельченными вареными яйцами, рубленым зеленым луком и отварным рисом, посолите и поперчите. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт, посередине выложите начинку длинной полосой.
  2. Сделайте по бокам надрезы и заплетите края теста косичкой, закрывая начинку. Смажьте плетенку взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

